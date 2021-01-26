Путин внес в Госдуму законопроект о продлении договора СНВ-3

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект соглашения о продлении ДСНВ-3 на ратификацию. Эта информация находится в базе данных российского парламента.
«Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», — цитирует РИА «Новости» законопроект. Он вступит в силу с момента публикации.
Ранее доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в беседе с URA.RU предполагал, что новый президент США Джо Байден может выйти на обсуждение с Кремлем продления договора СНВ-3. Он также говорил о том, что со стороны России этим будет заниматься спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
Договор СНВ-3 предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран так, чтобы суммарно они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок и 800 пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.
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