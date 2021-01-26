26 января 2021

В России резко выросли цены на гречку и муку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, продукты, покупки, эпидемия, пакеты, пакеты с продуктами, сумки с продуктами
Россияне стали тратить больше денег на товары, входящие в базовую продуктовую корзину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В январе россияне начали тратить больше денег на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».

Так, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% к декабрю (29 рублей). Траты на муку и подсолнечное масло увеличились на 3%, до 71 рублей и 107 рублей соответственно, пишет РИА «Новости». Средний чек на гречку вырос на +1,5% до 67 рублей. При этом он снизился на сахар на 4% до 52 рублей.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. В первую очередь их интересует бедующая стоимость мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп, сахара, соли, овощей и прочих товаров, входящих в базовую продуктовую корзину россиян, сообщает «Утро.ру». В Счетной палате РФ считают, что в стране может возникнуть дефицит некоторых продуктов из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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