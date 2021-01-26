В России резко выросли цены на гречку и муку

В январе россияне начали тратить больше денег на хлеб, муку, подсолнечное масло и гречку. Об этом сообщил оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
Так, с 1 по 25 января средний чек на хлеб вырос на 4% к декабрю (29 рублей). Траты на муку и подсолнечное масло увеличились на 3%, до 71 рублей и 107 рублей соответственно, пишет РИА «Новости». Средний чек на гречку вырос на +1,5% до 67 рублей. При этом он снизился на сахар на 4% до 52 рублей.
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. В первую очередь их интересует бедующая стоимость мяса, рыбы, хлеба, молочных продуктов, круп, сахара, соли, овощей и прочих товаров, входящих в базовую продуктовую корзину россиян, сообщает «
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