В Счетной палате назвали главный минус заморозки цен на продукты

Заморозка цен может привести к дефициту продуктов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

В России может возникнуть дефицит некоторых продуктов. Это связано с отказом крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, заявили в Счетной палате РФ.

Как заявили в департаменте аудита экономического развития, механизм сдерживания цен на продукты, введенного правительством в декабре 2020 года, начал действовать — уже наблюдается снижение цен на хлеб и сахар. «Однако существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам», — говорится на сайте. Также на ситуацию может повлиять введение заморозки цен на новые товары.

Несмотря на то, что ранее власти РФ, производители и ретейлеры подписали соглашение о заморозке цен на подсолнечное масло, цены на этот продукт в январе выросли в 38 регионах. Заморозка цен на сахар прошла более успешно — цены на продукт выросли лишь в 9 регионах (0,1-6,7%), еще в 8 субъектах цены не изменились.

Как заявил URA.RU бывший помощник главы Минфина РФ Олег Буклемишев, заморозка цен провоцирует подорожание продуктов. Также, по его словам, производители начнут экономить: занижать качество товара, уменьшать объемы продукта и упаковки, повышать цены на аналоги, которые не контролируются.