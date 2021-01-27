Кокорин уехал из России

Российский футболист Александр Кокорин стал игроком итальянского клуба «Фиорентина» из Флоренции. О трансфере официально объявили в Twitter-аккаунте команды.
«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении итальянского клуба на русском языке. До этого российский форвард выступал за московский «Спартак». В своей новой команде Кокорин будет играть под 91-м номером.
С 2018 по 2019 год Кокорин и вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым отбывал наказание за то, что напал на директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, передает «Национальная служба новостей». Осенью прошлого года футболистов освободили из колонии по УДО за хорошее поведение, напоминает RT.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, АЛЕКСАНДР КОКОРИН! ??????????— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 27, 2021
Aleksandr Kokorin ? un nuovo giocatore della Fiorentina ????
I dettagli ???? https://t.co/J8srR0BxNS#ForzaViola ???? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ???? pic.twitter.com/SCA3xE5OUD
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