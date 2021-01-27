Кокорин уехал из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Мамаевым Павлом и Кокориным Александром. Москва, кокорин александр
С 2018 по 2019 год Кокорин  отбывал наказание за избиение нескольких человек. Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Российский футболист Александр Кокорин стал игроком итальянского клуба «Фиорентина» из Флоренции. О трансфере официально объявили в Twitter-аккаунте команды.

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении итальянского клуба на русском языке. До этого российский форвард выступал за московский «Спартак». В своей новой команде Кокорин будет играть под 91-м номером.

С 2018 по 2019 год Кокорин и вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым отбывал наказание за то, что напал на директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, передает «Национальная служба новостей». Осенью прошлого года футболистов освободили из колонии по УДО за хорошее поведение, напоминает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...