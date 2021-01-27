Кокорин уехал из России

С 2018 по 2019 год Кокорин отбывал наказание за избиение нескольких человек. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Российский футболист Александр Кокорин стал игроком итальянского клуба «Фиорентина» из Флоренции. О трансфере официально объявили в Twitter-аккаунте команды.

«Добро пожаловать, Александр Кокорин», — говорится в сообщении итальянского клуба на русском языке. До этого российский форвард выступал за московский «Спартак». В своей новой команде Кокорин будет играть под 91-м номером.

С 2018 по 2019 год Кокорин и вместе с другим футболистом Павлом Мамаевым отбывал наказание за то, что напал на директора департамента Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора государственного научного центра «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, передает «Национальная служба новостей». Осенью прошлого года футболистов освободили из колонии по УДО за хорошее поведение, напоминает RT.