26 января 2021

В Екатеринбурге объединят две клиники и создадут супербольницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Больница станет крупнейшей в регионе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге обсуждают возможность объединения Свердловской областной клинической больницы №1 и городской клинической больницы №1. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской среде.

«После объединения медучреждений получится супербольница — крупнейшее медучреждение. Это также позволит оптимизировать затраты за счет руководства больницей и дублирующих функций. К примеру, можно совместить операционный блок, патологоанатомическую службу, централизованно организовать питание», — сообщил инсайдер. Руководитель пресс-службы минздрава Свердловской области Константин Шестаков заявил, что не знаком с планами об объединений больниц.

С 1 января горздрав Екатеринбурга прекратил существование, объединившись с региональным минздравом. Отныне, как и в других свердловских городах, медучреждениями управляют областные власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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