31 декабря 2020
30 декабря 2020

В Екатеринбурге упразднили горздрав. Его руководитель ушел в правительство

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, демидов денис
Экс-глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов вступил в новую должность 1 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов назначен заместителем главы минздрава Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил представитель областного минздрава Константин Шестаков.

«Денис Демидов назначен замминистра здравоохранения Свердловской области», — сказал Шестаков. Он уточнил, что экс-глава горздрава Екатеринбурга вступил в новую должность 1 января 2021 года. О повышении Демидова источники URA.RU сообщали еще в сентябре 2020 года. Демидов возглавлял столичный горздрав с декабря 2018 года. До этого он работал на кафедре онкологии и медицинской радиологии Уральского государственного медицинского университета.

С 2021 года система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение регионального минздрава. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, это позволит эффективнее выстроить работу медицинских учреждений и создать единую информационную базу. До этого управление системой здравоохранения Екатеринбурга находилось под контролем муниципалитета.

Вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение министерства здравоохранения региона рассматривался с апреля 2020 года. Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утверждал, что передача полномочий в сфере медицины с городского на областной уровень — часть государственной политики.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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