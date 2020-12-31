Экс-глава горздрава Екатеринбурга Денис Демидов вступил в новую должность 1 января 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов назначен заместителем главы минздрава Свердловской области. Об этом URA.RU сообщил представитель областного минздрава Константин Шестаков.

«Денис Демидов назначен замминистра здравоохранения Свердловской области», — сказал Шестаков. Он уточнил, что экс-глава горздрава Екатеринбурга вступил в новую должность 1 января 2021 года. О повышении Демидова источники URA.RU сообщали еще в сентябре 2020 года. Демидов возглавлял столичный горздрав с декабря 2018 года. До этого он работал на кафедре онкологии и медицинской радиологии Уральского государственного медицинского университета.

С 2021 года система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение регионального минздрава. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, это позволит эффективнее выстроить работу медицинских учреждений и создать единую информационную базу. До этого управление системой здравоохранения Екатеринбурга находилось под контролем муниципалитета.

Вопрос о передаче екатеринбургской системы здравоохранения в ведение министерства здравоохранения региона рассматривался с апреля 2020 года. Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утверждал, что передача полномочий в сфере медицины с городского на областной уровень — часть государственной политики.