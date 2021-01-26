Вице-губернатор ХМАО отправился в турне по региону

Вадим Шувалов два дня проведет на востоке ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов, ответственный за реализацию приоритетных проектов на востоке региона, сегодня работает в Нижневартовске. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения вице-губернатора и подтвердили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Шувалов провел рабочую встречу с главой города, на которой обсудили реализацию национальных проектов „Безопасные и качественные автодороги“, а также „Жилье“ и „Городская среда“. Так как год только начался, говорили о планах», — объяснили URA.RU в пресс-службе города.

Также известно, что Шувалов встретился с представителями подрядной организации, ведущей строительство крупнейшего долгостроя региона — окружной больницы на 1100 коек в Нижневартовске. Строится она больше десяти лет. По итогам встречи Шувалов, отвечая на вопрос URA.RU о ситуации на стройке, ответил: «Объект очень сложный и будет находиться под постоянным контролем окружного правительства». Завтра вице-губернатор будет в Радужном, где вместе с депутатами выслушает доклад мэра города Натальи Гулиной об итогах работы за прошлый год.

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Шувалов получил под контроль исключительно те региональные проекты, которые будут точно исполнены в 2021 году: больница в Нижневартовске и сургутский Центр охраны материнства и детства. По мнению источника агентства, благодаря этому власть планирует обеспечить Шувалова необходимой для выборов в Госдуму электоральной поддержкой в крупнейших городах региона.