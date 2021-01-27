27 января 2021

Минтруд России предложил упросить выплату пенсионных накоплений

© Служба новостей «URA.RU»
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Минтруд РФ предложил подавать заявления на выплату пенсионных накоплений электронно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минтруд России разработал проект постановления, которое позволит подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд РФ электронно — в личном кабинете ПФР, через сайт госуслуг или многофункциональные центры (МФЦ). Об этом журналистам рассказали в самом ведомстве.

Сейчас получить пенсионные накопления можно тремя способами: как единовременную выплату, как накопительную пенсию или как срочную пенсионную выплату. В большинстве случаев (98,7%) пользуются первым вариантом. Для этого гражданам нужно подать заявление в ПФР или офис НПФ, предоставив паспорт, СНИЛС, а также справку из пенсионного фонда о праве на страховую пенсию.

«Необходимость лично предоставить документы в офис фонда или направить их по почте создает ряд проблем для граждан и увеличивает срок назначения пенсии. Кроме того, документы, отправляемые по почте, должны быть заверены нотариально, что требует посещения нотариуса. В период распространения коронавирусной инфекции визиты в общественные места, особенно для граждан пенсионного возраста, нежелательны», — пояснили ТАСС в НПФ «Сафмар».

Министерство труда предлагает предоставить россиянам возможность подавать заявление на единовременную выплату в электронной форме (в личном кабинете фонда или на портале госуслуг) или через МФЦ. Соответствующая инициатива уже направлена на рассмотрение в заинтересованные федеральные ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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