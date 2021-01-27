Названы причины визита ФСБ к экс-кандидату в пермские губернаторы

Александр Репин переложил ответственность за документацию на сотрудников своих компаний Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Силовики проверяют операции с получением субсидий и возмещением НДС компаниями бизнесмена Александра Репина. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам. Косвенно данную информацию подтвердил и сам Репин, который в 2020 году участвовал в выборах губернатора региона.

«Есть много вопросов к тому, как и за что получал субсидии агрохолдинг Репина. Также не меньше вопросов вызывает возмещение НДС при строительстве», — пояснил URA.RU инсайдер. По его данным, в этой связи собраны два отдельных материала.

Сам Репин говорит, что сотрудники ФСБ 28 января пришли одновременно в офисы нескольких его организаций. «Пришли в колхозы, совхозы — везде одновременно. Забрали всю документацию, насколько мне известно», — рассказал URA.RU Репин. Он пояснил, что в это время его не было на месте и все проходило без его участия.

«Меня все уверяют, что у меня все абсолютно чисто — я же сам не веду документацию. Возможно, и были какие-то ошибки. Проверки налоговой же проходят постоянно [в компании]», — сообщил URA.RU Репин, отвечая на вопрос о возможных причинах выемки документов. В пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю действия силовиков не комментируют.

По данным картотеки СБИС, суммарный оборот 48 компаний, где Репин является учредителем или соучредителем, составляет более 30 млрд рублей, стоимость — около 15 млрд рублей. Выручка агрохолдинга «Русь» в 2019 году составила 816 млн рублей, чистая прибыль — 15 млн рублей (в 2018 году — 944 и 280 млн рублей, в 2017 — 549 и 51 млн рублей, в 2016 — 528 и 29 млн рублей соответственно).