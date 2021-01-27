27 января 2021

К бывшему кандидату в пермские губернаторы пришли из ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация ТЦ Алмаз. Пермь, лента ограждения
В компании «Сатурн-Р» сотрудники ФСБ изымали документацию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели выему документов в офисах пермской компании «Сатурн-Р», которая принадлежит Александру Репину. Несколько месяцев назад Репин пытался стать кандидатом в губернаторы Пермского края, а сейчас судится с мэрией Перми.

«Сотрудники ФСБ провели серию выемок в офисах „Сатурн-Р“, в том числе в головном офисе компании в ТЦ „Алмаз“ — всего по трем адресам», — пишут «Вкурсе.ру» и «Эхо Перми» со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что силовики изымали финансовую документацию, которую передавали налоговикам. Источник URA.RU в силовых органах подтвердил данную информацию.

Владелец компании Александр Репин на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Его сын Сергей (директор по маркетингу и развитию компании «Сатурн-Р») опровергать информацию о визите силовиков не стал, но от комментариев воздержался. В пресс-службе регионального управления ФСБ России комментировать эти сведения отказались.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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