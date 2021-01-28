28 января 2021

В ГИБДД назвали условие отмены штрафа за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД могут отменить штраф, если водитель из-за снега не увидел разметку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госавтоинспекция России может отменить штраф за нарушение Правил дорожного движения в плохую погоду. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <…> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — приводит ТАСС заявление ведомства. В МВД уточнили, что к специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД могут отменять штрафы, выписанные по изображению с комплексов, если автомобилист нарушил правила в непогоду. В частности, если из-за снега не было видно дорожной разметки.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что с помощью камер фотовидеофиксации и регистраторов водитель может обжаловать штраф, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, в России могут ввести новую систему штрафов за нарушение ПДД. За три грубых нарушений автомобилиста могут лишить прав, уточняет агентство Nation News.

С 2021 года в России действует ряд новых правил для водителей. Например, изменился порядок приема экзамена на права в ГИБДД, а в автошколах установили критерии оценки вождения курсантов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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