В ГИБДД назвали условие отмены штрафа за нарушение ПДД

Госавтоинспекция России может отменить штраф за нарушение Правил дорожного движения в плохую погоду. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.
«Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <…> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения», — приводит ТАСС заявление ведомства. В МВД уточнили, что к специальным техническим средствам относятся стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Сотрудники ГИБДД могут отменять штрафы, выписанные по изображению с комплексов, если автомобилист нарушил правила в непогоду. В частности, если из-за снега не было видно дорожной разметки.
Ранее автоюрист Дмитрий Славнов напомнил, что с помощью камер фотовидеофиксации и регистраторов водитель может обжаловать штраф, передает «Национальная служба новостей». Тем временем, в России могут ввести новую систему штрафов за нарушение ПДД. За три грубых нарушений автомобилиста могут лишить прав, уточняет агентство Nation News.
С 2021 года в России действует ряд новых правил для водителей. Например, изменился порядок приема экзамена на права в ГИБДД, а в автошколах установили критерии оценки вождения курсантов.
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