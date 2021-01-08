В 2021 году автомобилистов ждет ряд изменений. В частности, в силу вступит новый порядок приема экзамена на права в ГИБДД, для автошкол установят критерии оценки, а за использование автошин не по сезону могут ввести штрафы.
- Согласно проекту, разработанному МВД, россияне получат доступ к результатам работы автошкол, напоминает «Парламентская газета». Оценивать успешность работы автошкол будут по доле выпускников, сдавших экзамен на права с первой попытки. Сведения будут размещены на сайте ГИБДД. Этими данными можно будет руководствоваться при выборе места обучения.
- С 1 апреля 2021 года практический экзамен на всех транспортных средствах, кроме мотоциклов, будет проводиться исключительно в городских условиях. Проект нового регламента еще не утвержден, однако в начале года ситуация может измениться. Также оценивать практическую часть экзамена будут строже: в список грубых нарушений внесены не пристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону.
- С 1 января 2021 года российские автомобилисты самостоятельно комплектовать аптечку. По приказу Минздрава, теперь в нее должны входить медицинские маски и стерильные салфетки. При этом из состава исключены бинты малых размеров, стерильные бинты и бактерицидные пластыри.
- Масштабная реформа техосмотра перенесена на 1 марта 2021 года. Ее главная цель — борьба с серыми техосмотрами и выдачей диагностических карт без фактической проверки автомобиля. В частности, при заезде и выезде из сервиса будет введена обязательная фотофиксация авто, а оформление карт по новым правилам будет проходить в электронном виде.
- С 1 июня 2021 года в летние месяцы будет запрещено ездить на шипованных шинах, а можно будет использовать только зимние шины. Соответствующие изменения в ПДД подготовило МВД.
Ранее URA.RU напоминало, что с 2021 года долг за проезд по платным дорогам станет караться штрафом. Фиксировать нарушителей будут комплексы фотовидеофиксации. Также с 1 сентября водители смогут в электронном виде обжаловать штрафы, которые выдавались на основе данных автоматических комплексов фотовидеофиксации. Кроме того, в ближайшее время МВД России запустит онлайн-базу данных о злостных нарушителях правил дорожного движения, пишет «Национальная служба новостей».
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