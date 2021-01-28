В Курганской области ослабили карантин по коронавирусу

В регионе новые послабления начнут действовать с 29 января и 1 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области заведениям общепита разрешат работать в ночное время, а учреждения дополнительного образования смогут работать в очном формате. Об этом 29 января сообщил региональный оперштаб.

«С 29 января 2021 года снимаются ограничения на работу предприятий общепита с 23 часов до 6 часов утра, однако по-прежнему под запретом танцевальные площадки и дискотеки», — указано в сообщении. С 1 февраля в очном формате смогут работать учреждения допобразования. Среди них музыкальные, художественные и спортивные школы.

В кружках культурно-досуговых учреждений можно заниматься без ограничения по пять человек в группе; это условие действовало и раньше. Одновременно до 11 февраля в регионе был продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Пожилые люди могут только выходить в больницу, на работу, в ближайший магазин и выгуливать животных.

За все время эпидемии в Курганской области было зафиксировано 15 045 заболевших коронавирусом (данные на 28 января). 204 жителя области умерли от COVID-19.