Вирусологи: когда в России будут новые вспышки коронавируса

Новые вспышки заболеваемости COVID-19 будут не такими сильными, как раньше Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

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В ближайшие месяцы в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом, но не такие сильные, как прошлой весной и осенью. Такой прогноз сделали российские вирусологи.

«Весной мы увидим еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз», — заявил РБК главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что новые вспышки COVID-19 будут слабее прежних.

С прогнозом Тимакова согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре—декабре», — ожидает инфекционист. А доктор медицинских наук Николай Малышев обратил внимание, что после новогодних праздников эпидемиологическая обстановка в России не ухудшилась.

На этой неделе эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Врачи ожидает, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется в конце зимы 2021 года. Во Всемирной организации здравоохранения переболевшим коронавирусом советуют продолжать наблюдаться у врача, сообщает агентство Nation News.