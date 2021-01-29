Вирусологи: когда в России будут новые вспышки коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители столицы в режиме пандемии. Москва, маска, человек, прохожий, человек в маске, коронавирус, прохожий в маске, ковид, пандемия коронавируса, пандемия
Новые вспышки заболеваемости COVID-19 будут не такими сильными, как раньше Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ближайшие месяцы в России возможны новые вспышки заболеваемости коронавирусом, но не такие сильные, как прошлой весной и осенью. Такой прогноз сделали российские вирусологи.

«Весной мы увидим еще небольшие всплески как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, потому что после зимы у людей снижается иммунитет, развивается авитаминоз», — заявил РБК главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», инфекционист Евгений Тимаков. Он подчеркнул, что новые вспышки COVID-19 будут слабее прежних.

С прогнозом Тимакова согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Возможно, в ближайшие недели будет небольшой подъем заболеваемости, но я не думаю, что это будут такие цифры, как в ноябре—декабре», — ожидает инфекционист. А доктор медицинских наук Николай Малышев обратил внимание, что после новогодних праздников эпидемиологическая обстановка в России не ухудшилась.

На этой неделе эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявила, что Россия вышла на плато по заболеваемости COVID-19, пишет «Национальная служба новостей». Врачи ожидает, что эпидемиологическая обстановка стабилизируется в конце зимы 2021 года. Во Всемирной организации здравоохранения переболевшим коронавирусом советуют продолжать наблюдаться у врача, сообщает агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...