Врачи назвали срок спада пандемии коронавируса

Ситуация сильно изменится уже в начале весны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом может снизиться уже в конце зимы 2021 года. Такое мнение высказал врач-вакцинолог Евгений Тимаков.

«Сейчас мы видим стабилизацию в Москве и небольшую стабилизацию по России. К концу февраля будет выраженное снижение количества заболевших уже и по России», — полагает он. Его слова приводит радио Sputnik.

Он также считает, что весной количество заболевших будет то увеличиваться, то уменьшаться. Он объяснил это весенним снижением иммунитета. «Весной снижение заболеваемости будет происходить волнами. После зимы у людей снижается иммунитет, возникает нехватка витаминов, появляется депрессия, потому что зимой не хватало солнца», — рассказал врач.

Ранее Тимаков высказал мнение, что из всех известных вакцин прививаться лучше всего «Спутником V», поскольку он дольше других сохраняет иммунитет. Иммунитет от коронавируса из-за этой прививки сохранится один-два года.