Экс-начальнику ОМВД ЯНАО вынесли приговор за банкет с обвиняемым

Бывший начальник полиции обвинялся в незаконной организации встречи главы с подсудимым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-начальнику ОМВД по Тазовскому району ЯНАО Никите Дубинко вынесли оправдательный приговор за банкет с главой района и заключенным. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Тазовского районного суда.

«Судом рассмотрено уголовное дело Никиты Дубинко и вынес оправдательный приговор, который вступит в законную силу через 10 дней. Прокуратура может обжаловать это решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным следственного управления СКР по ЯНАО, в 2018 году начальник ОМВД Никита Дубинко помог бывшему главе Тазовского района Александру Иванову организовать встречу с задержанным экс-директором Тазовского муниципального унитарного дорожно-транспортного предприятия Мисиром Исмаиловым. «Глава Тазовского района, будучи свидетелем по уголовному делу Исмаилова, путем уговоров склонил Дубинко передать задержанному продукты питания и спиртное. Более того, начальник ОМВД устроил главе личную встречу с обвиняемым в коррупционном преступлении», — говорится в отчете следствия.

Никита Дубинко был взят под домашний арест за превышение должностных полномочий. Спустя три года его оправдали. Как отмечает сам Дубинко, он организовал застолье для получения важной информации от подсудимого. «Я, как человек достаточно инициативный, решил взять все в свои руки: раз мои подчиненные не могут получить какую-либо информацию, я сделал это сам», — рассказал Дубинко порталу N24.RU.

Ранее URA.RU сообщало о деле депутата Мисира Исмаилова. Бывший директор ТМУДТП и его заместитель Николай Жолудев похитили 7,5 млн рублей. Однако деньги они вернули и получили условные сроки, которые впоследствии были заменены реальными из-за нового дела. Исмаилов похитил вверенное ему имущество на сумму 9,5 млн рублей и потратил деньги на личные нужды.