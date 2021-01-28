29 января власти региона сообщили о смягчении коронавирусного режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Оперштаб Курганской области 29 января сообщил о новых послаблениях коронавирусного режима в регионе, которые относятся к сферам общепита и образования. Для удобства читателей URA.RU обобщило все ограничения и послабления.

Запрещено:

нарушать самоизоляцию людям старше 65 лет (можно выходить в больницу, за продуктами, выгуливать животных, выбрасывать мусор);

находиться в общественных местах без маски, а в общественном транспорте — без масок и перчаток;

детям — находиться в общественных местах без взрослых (кроме случаев, когда детям нужно в школу, больницу и на работу);

находиться сопровождающим в курганском аэропорту;

собирать больше 100 человек на официальных мероприятиях;

распространять фейковую информацию, связанную с коронавирусом.

Разрешено:

проводить спектакли для 50 зрителей;

проводить мероприятия в музеях, библиотеках, областном Доме народного творчества для одного класса школьников или одной группы детсада;

работать секциям по зимним видам спорта и проводить соревнования на открытом воздухе;

клубу ХК «Зауралье» собирать на матчах 30% зрителей от вместимости арены.

учиться очно школьникам. Студентам техникумов и колледжей разрешено учиться очно (для Кургана и Шадринска с 1 февраля);

проводить очные занятия в учреждениях допобразования и спортивной подготовки;

посещать бани и сауны;

круглосуточно работать общепиту, кроме танцплощадок и дискотек;

проходить диспансеризацию и медосмотр;

проводить мероприятия на открытом воздухе численностью до 50 человек;

заниматься спортом и посещать фитнес-центры;

приезжать в Курганскую область без справки об отсутствии COVID-19;

работать кинотеатрам;

находиться на улице без SMS-пропуска;

работать турагентствам.

Работодатели должны:

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

по возможности переводить сотрудников (особенно пенсионного возраста и с хроническими заболеваниями) на удаленную работу;

измерять температуру тела работников, отстранять от работы при повышении температуры и ежедневно контролировать соблюдение сотрудниками режима изоляции;

по возможности проводить совещания по аудио-, видео- и селекторной связи.

Рекомендовано:

соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

минимизировать посещение общественных мест;

не проводить свадьбы, банкеты и поминки;

вызывать скорую помощь на дом при появлении первых симптомов COVID-19;

пользоваться средствами дезинфекции, находиться в помещениях из расчета один человек на 10 квадратных метров;

сотрудникам предприятий, контактирующих с населением («Почта России», «Ростелеком», интернет-провайдеры, финансовые организации, «ЕРЦ- Прогресс», продовольственные торговые сети, аптеки), регулярно проходить тесты на коронавирус.

29 января в области выявлены 96 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в регионе COVID-19 обнаружили у 15 141 человека.