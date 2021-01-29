Онкологи сравнили вред от сигарет, кальянов и вейпов

Сигары и трубки не вызывают рак легких, зато вызывают рак слизистой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Стики для система нагревания табака содержат меньше смол и других веществ, опасных для курильщиков, но полностью риск различных заболеваний они не исключают. Об этом URA.RU рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«В „айкос“ содержится меньше смол и других веществ. По визуальной оценке и ощущениям, это наименее опасный вариант», — рассказал он. Однако онколог пояснил, что масштабных исследований и публикаций именно по электронным сигаретам не было.

Зато доказан вред еще одного способа курения — через вейпы. «Он вреден именно за счет содержания глицерина», — пояснил эксперт. По мнению специалиста, традиционный способ курения — сигары и трубки — сводит к минимуму возникновение рака легких, поскольку дым в легкие не проникает, но при этом увеличивается риск рака слизистой, отметил Пылев.

С тезисом о вреде всех видов курения согласен и главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. В разговоре с URA.RU он заявил, что все способы табакокурения так или иначе вредят здоровью, но электронные сигареты — опаснее всего.

«Курение вызывает опухоли, болезни дыхания, обструктивную болезнь легких. Хотя убедительных данных и исследований по поводу электронных сигарет нет, я убежден, что спектр болезней, которые они вызывают, — гораздо шире. Болезни от них более острые, неотложные и иногда фатальные», — заключил эксперт.