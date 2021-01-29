Дочь челябинского экс-министра арестовали за организацию митингов

Полиция задержала Марию Макарову на улице и доставила в суд Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Дочь экс-министра культуры Челябинской области Владимира Макарова, отвечавшая за чат регионального штаба сторонников Алексея Навального, арестована на трое суток. Такое решение принял поздним вечером 30 января Центральный районный суд Челябинска.

«Марию Макарову задержали на улице. На нее оформили административный протокол по статье 20.2. КоАП РФ („Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования“). Вечером 30 января суд принял решение об административном аресте», — подтвердил URA.RU представляющий интересы Макаровой адвокат Евгений Абрамовских.

Также, по его словам, 3 февраля тот же Центральный районный суд вернется к вопросу о другом административном правонарушении, инкриминируемом Макаровой — неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Коллизия, как пояснил юрист, заключается в том, что спор с полицейским — ехать ли в райотдел для беседы — возник у девушки на территории Советского района Челябинска, и рассматривать его должен Советский районный суд. В пресс-службе Центрального райсуда на момент подготовки новости не ответили на звонок корреспондента агентства.

Дочь экс-министра министра культуры области Владимира Макарова устроилась в челябинский штаб сторонников Навального в 2017 году. Она администрировала штабной чат. Реакцию правоохранителей вызвал появившийся в нем призыв федерального штаба выйти на несогласованное шествие 31 января. Как пояснил адвокат Абрамовских, сама девушка его не публиковала: в обязанности Макаровой входила «зачистка» чата от призывов к насилию, агрессии и участию несовершеннолетних.