В НАТО разработали план удара по Калининграской области. У альянса там четыре цели.
«Он предполагает ликвидацию четырех основных целей в данном регионе — пусковых установок баллистических ракет малой дальности, способных переносить ядерное оружие, кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, С-400 „Триумф“ и российских войск в Калининграде», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на Over Defense. Для этого предполагается использовать опыт ликвидации пусковых установок Р-17 во время войны в Персидском заливе, а также ракетный удар по хранилищам боеприпасов.
Помимо этого могут быть использованы норвежские ракеты Naval Strike Missile, 155-миллиметровые самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня WR-40 Langusta, наведение которых осуществляется посредством беспилотников. По мнению экспертов НАТО, такие меры обеспечат безопасность странам Балтии.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал членов НАТО поддерживать оборонный потенциал их государств, чтобы, например, быть готовыми к «агрессивным действиям» России. Однако главы МИД стран НАТО высказались за диалог с Россией, пишет «Пятый канал». Член Совета Федерации Владимир Джабаров опроверг слова генсека, отметив, что Россия никому не угрожает и не планирует каких-либо агрессивных действий, сообщает агентство Nation News.
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