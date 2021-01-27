В НАТО призвали оставаться готовыми к агрессии России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Об этом сообщил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич.
«Генсек настоятельно призвал союзников увеличить оборонные расходы, инвестировать в современные возможности и обеспечить готовность наших военных к реагированию на такие вызовы, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъёмом Китая», — приводит RT слова Пича.
Ранее генерал бундесвера и начальник штаба армии США в Висбадене Джаред Зембритцки назвал Россию главной угрозой для НАТО. РФ, по его словам, наращивает вооружение и активно занимается модернизацией армии. Незадолго до этого глава Госдепа Соединенных Штатов сказал, что Россия входит в список врагов США, пытаясь подорвать образ жизни американцев, республиканский строй и основные демократические принципы.
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