Полиция подтягивается к месту проведения митинга в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Возле кинотеатра «Россия» в Кургане, где планируется проведение второго незаконного митинга в поддержку арестованного блогера Алексея Навального, полиция выставила оцепление. На улицах, которые ведут к месту акции протеста, стоят машины и сотрудники ДПС, передает корреспондент URA.RU.

Оцепление выставлено вдоль улицы Ленина. Территория частично огорожена сигнальной лентой. Выставлены патрули и полицейские автомобили — несколько УАЗ и микроавтобус. На улицах, которые ведут к месту сбора незаконной акции, стоят машины ДПС и дежурят сотрудники ГИБДД.

Кинотеатр «Россия», куда участники первой незаконной акции протеста заходили греться (23 января было -30С), сегодня не работает. «Закрыт на санитарную обработку с 11:30 до 13:30», — указано в объявлении.

В пресс-службе УМВД по Курганской области ситуацию с оцеплением не комментируют. Ранее ведомство призывало курганцев не участвовать в незаконной акции.

В разговоре с корреспондентом URA.RU политолог Сергей Ширяев cпрогнозировал, что число участников второй незаконной акции может отличаться от числа первой из-за теплой погоды. Других принципиальных отличий от митинга 23 января не будет, уверен политолог. Он предположил, что на акции будет больше сотрудников правоохранительных органов в оцеплении и силовиков в штатском.

Акции протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане и возле памятника Шадру в Шадринске организаторы не пытались согласовать. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Шадринска и Кургана.

Причиной проведения акции в поддержку Навального стал его арест после публикации фильма про «дворец» под Геленджиком. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем «дворца».

Агентство URA.RU сообщало, что 23 января в Кургане на акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 участников. 20 человек задержали, пятерых арестовали (суды назначили от 8 до 30 суток ареста).

Силовики в центре Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция оцепила улицу Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU