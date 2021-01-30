Политолог рассказал, чем отличаются незаконные митинги в Кургане

Теплая погода может повлиять на численность участников второго незаконного митинга в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Сегодня в Кургане и Шадринске пройдут несанкционированные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального. Число участников второй незаконной акции может отличаться от числа первой из-за теплой погоды. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев.

«Из-за более теплой погоды [31 января ожидается -9С, 23 января было -30С] на митинг вполне может прийти больше людей. Но, вероятно, это будут, в основном, не активные участники митинга, а зеваки. Они придут посмотреть, что произойдет», — пояснил свою точку зрения Ширяев.

Других принципиальных отличий от митинга 23 января не будет, уверен политолог. Он предположил, что на акции будет больше сотрудников правоохранительных органов в оцеплении и силовиков в штатском.

Источник из числа приближенных к правоохранительным органам, поделился мнением, что, несмотря на теплую погоду, желающих митинговать будет меньше. «Все активисты из штаба Навального в Кургане задержаны. На момент митинга они еще будут находиться под арестом», — сказал инсайдер.

Акции протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане и возле памятника Шадру в Шадринске организаторы не пытались согласовать. Это URA.RU рассказали в мэрии Шадринска и Кургана.

Причинами митинга в поддержку Навального стал его арест после публикации фильма про «дворец Путина». При этом владельцем «дворца» в Геленджике, о котором рассказывал в своем фильме Алексей Навальный, является бизнесмен Аркадий Ротенберг. Он заявил, что собирается построить там отель. Ролик об этой недвижимости набрал всего три миллиона просмотров.

Агентство URA.RU сообщало, что 23 января в Кургане на акции протеста, по данным силовиков, было 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 участников. 20 человек задержали, пятерых арестовали (суды назначили от 8 до 30 суток ареста). В пресс-службе УМВД информацию по задержанным не комментируют, так как она относится к персональным данным. Курганские полицейские опубликовали предупреждение об ответственности за участие в незаконных митингах.