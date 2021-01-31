Чиновников челябинского правительства лишили личных водителей

Число личных авто для чиновников сокращается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве Челябинской области пересмотрена схема транспортного обслуживания органов исполнительной власти. Прикрепленные машины оставили только за руководителями ведомств. Заместители, ранее имевшие личного водителя, теперь могут пользоваться только разгонными автомобилями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства, новый порядок стал действовать с 1 февраля.

«Убирается весь закрепленный транспорт от уровня ниже министров, — пояснили в пресс-службе. — В том числе и тот, что был закреплен за заместителями руководителя. Теперь те, кто имел личных водителей, будут пользоваться дежурными автомобилями по заявке».

В пресс-службе правительства URA.RU пояснили, что новая схема введена для оптимизации работы. На балансе управления делами губернатора и правительства области находится 400 автомобилей, из них 303 — легковых. 105 задействовано для перевозки сотрудников министерств, теперь таких машин будет 75.

Во время пандемии несколько десятков автомобилей забрали у заместителей министров и отдали медикам. Уже тогда чиновники стали пользоваться разгонными машинами. В ноябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин также потребовал передать медикам, которые лечат больных COVID-19, часть автомобилей из правительственных гаражей регионов.