В Тюменской области вырастет число выявленных онкобольных

В Тюмени к работе по выявлению онкобольных подключат медсестер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области нашли новый способ выявления онкобольных, который позволит обнаружить рак у большего количества жителей. О запуске челленджа для медсестер на своем сайте объявил тюменский медцентр «Медицинский город». Средний медперсонал будет фотографировать подозрительные образования на коже пациентов и отправлять их онкологам.

«Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять участие в профессиональном челлендже. Для этого достаточно просто обратить внимание на кожу ваших пациентов. Если вы увидите новообразование, похожее на злокачественное, то вы можете сфотографировать его и переслать фото для оценки онкологом-дерматологом. Если он заподозрит заболевание, то пригласит пациента к себе на прием», — сообщает на своем сайте медцентр «Медицинский город».

Подобная практика позволит чаще выявлять заболевания, считает врач онкологического научного центра РАМН Евгений Черемушкин. «Это хорошая практика. Иногда пациенты и не подозревают, что с их организмом что-то не так, и к врачу обращаются уже с запущенными формами онкологии. У таких больных выявляемость в данном случае, конечно, увеличится. Хорошо, что у профессионалов будет больше путей получения информации», — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Еще одним способом повышения выявляемости онкозаболеваний, является поощрение врачей за случаи обнаружения рака на ранних стадиях. Закон о выплате премий был принят Госдумой РФ в прошлом году.