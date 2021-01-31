Курганских чиновников заподозрили в махинациях с жильем для сирот

В Катайском районе сироты получили непригодное жилье Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Катайском районе Курганской области 16 сирот получили непригодное для проживания жилье. Уголовное дело возбуждено в отношении местного предпринимателя и чиновников, сообщает региональное следственное управление СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя и неустановленных должностных лиц администрации Катайского района», — говорится в сообщении. Чиновников подозревают в преступлении по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году чиновники разрешили бизнесмену перевести его нежилое помещение в жилое и провести перепланировку в многоквартирный дом. Позже комиссия, назначенная администрацией Катайска, установила, что строительные работы выполнены полностью. Осенью 2015 года администрация Катайского района провела аукционы по приобретению жилья для детей-сирот. Победителем признали подозреваемого предпринимателя, фамилия которого не раскрывается.

«Достоверно зная о проведенных некачественных строительных работах, чиновники заключили муниципальные контракты на приобретение квартир», — заявляет следствие. Бизнесмену чиновники перечислили не менее восьми миллионов рублей. С 2015 по 2017 годы квартиры в этом доме получили 16 сирот. Однако экспертная оценка объекта установила, что здание не соответствует требованиям строительно-технических и санитарно-эпидемиологических норм.

В декабре 2020 года уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот возбудили в Щучанском районе Курганской области, сообщало ранее URA.RU. По версии следствия, дом изначально строили с грубыми нарушениями, но местные чиновники разрешили ввести его в эксплуатацию.