В России изменят формат контрольных работ в школах

Часть контрольных работ в школах в ближайшие годы может быть переведена в цифровой формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«В ближайшие годы в компьютерный формат могут быть переведены некоторые контрольные работы», — заявили РИА «Новости» в ведомстве, сославшись на Музаева. Там отметили, что это коснется и части проверочных работ.
Ранее глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков предложил изменить систему сдачи итогового сочинения. По его мнению, акцент нужно делать на классическую литературу, а сдавать сочинение стоит и в девятом классе.
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