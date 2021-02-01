В России изменят формат контрольных работ в школах

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Часть проверочных работ в школах хотят перевести в электронный формат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часть контрольных работ в школах в ближайшие годы может быть переведена в цифровой формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«В ближайшие годы в компьютерный формат могут быть переведены некоторые контрольные работы», — заявили РИА «Новости» в ведомстве, сославшись на Музаева. Там отметили, что это коснется и части проверочных работ.

Ранее глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков предложил изменить систему сдачи итогового сочинения. По его мнению, акцент нужно делать на классическую литературу, а сдавать сочинение стоит и в девятом классе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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