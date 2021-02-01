Итоговое сочинение нужно ввести и в девятых классах, считает Сергей Комков Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России нужно менять систему итогового сочинения, которое пишут в 11 классе. Кроме того, сдавать такое сочинение нужно и в девятом классе. Однако для этого качество системы образования должно повыситься. Таким мнением с URA.RU поделился руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Сергей Комков.

«Итоговое сочинение — нужный экзамен, он всегда был в российской школе. Однако нужны некоторые изменения. В советской системе он состоял из трех частей — классическая литература, советская литература, и третий блок на свободную тему. Я бы оставил две составные части сочинения — классическая русская литература и вольное размышление на философскую тему, с которой сталкивается выпускник. Чтобы он показал свою зрелость и способность мыслить», — сказал URA.RU Комков.

Ввести итоговое сочинение нужно и в девятом классе, считает эксперт. «Сегодня выпускники девятых классов не умеют размышлять. Система образования опущена до такого уровня, что они не умеют рассуждать. Поэтому сначала стоит поднять саму систему», — заключил Комков.

С ним не согласилась доцент Московского городского педуниверситета и разработчик ЕГЭ по литературе Елена Романичева. Она подчеркнула, что введение рамок на сочинении противоречит закону. «Сочинение не относится к какому-либо предмету, это отдельная форма контроля, что четко прописано в законе. Работа направлена на проверку речевой компетенции, она проверяется на любых текстах. Неправильно лишать физиков или историков возможности анализировать актуальные для них произведения и загонять в рамки классической литературы. Задача, наоборот, показать, что литературный мир огромен», — сказала URA.RU Романичева. Она добавила, что выступает против введения сочинения в девятом классе, так как дети и учителя уже перегружены проверочными работами. «Это контроль ради контроля. Он подменяет процесс реального обучения», — заключила эксперт.

Ранее эксперты сферы образования предсказали скорую отмену ЕГЭ в России. Система, по их мнению показала свою несостоятельность и нуждается в замене.