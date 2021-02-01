TikTok начал блокировать аккаунты, призывавшие детей митинговать

TikTok отреагировал на требования властей РФ модерировать незаконную информацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Соцсеть TikTok удалила контент об участии несовершеннолетних в несогласованных акциях у десятков пользователей. У двух человек аккаунты были полностью заблокированы. Об этом сообщил глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

«Из 14 самых активных аккаунтов доступ к двум был ограничен, у пяти аккаунтов был удален весь контент, у четырех аккаунтов был точечно удален запрещенный контент», — цитирует Малькевича ТАСС. В Общественной палате, по его словам, тщательно следили за призывами к подросткам участвовать в митингах через соцсети. TikTok при этом пока предпринял меры не ко всем пользователям, распространяющим такой контент, отметил член ОП.

С требованием к соцсетям модерировать контент перед массовыми митингами ранее выступил Роскомнадзор. Сервисам грозили штрафами. Несогласованные акции проходили в стране 23 и 31 января, заявки на их проведение не подавались. По данным «ОВД-Инфо», на акции 31 января были задержаны более пяти тысяч человек, а 23 января — около четырех тысяч. Многие из них получили штрафы или административные аресты.

Поводом для протестов стало задержание блогера Алексея Навального за нарушение условного срока по делу «Ив-Роше», а также его фильм о дворце в Геленджике, владение которым Навальный приписал президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства эту информацию опроверг, а спустя некоторое время бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что владельцем здания является он.