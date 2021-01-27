Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к участию в митингах

Участие несовершеннолетних в массовых акциях нарушает закон
Социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.
«Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность», — заявили ТАСС в ведомстве. Митинги, прошедшие в России 23 января, не были согласованы властями.
Сами соцсети при этом проводили работы по избавлению своих платформ от призывов участвовать в митингах. Сам же Роскомнадзор сообщал, что все крупные площадки удаляли противоправный контент.
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