Роскомнадзор оштрафует соцсети за призывы к участию в митингах

Участие несовершеннолетних в массовых акциях нарушает закон Фото: Илья Московец © URA.RU

Социальные сети будут привлечены к ответственности за вовлечение несовершеннолетних в участие в митингах. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

«Соцсети привлекут к ответственности за вовлечение подростков в противоправную деятельность», — заявили ТАСС в ведомстве. Митинги, прошедшие в России 23 января, не были согласованы властями.

Сами соцсети при этом проводили работы по избавлению своих платформ от призывов участвовать в митингах. Сам же Роскомнадзор сообщал, что все крупные площадки удаляли противоправный контент.