Власти снизили минимум, на который должны жить тюменцы

В Тюменской области потребительская корзина стала стоить меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области уменьшили величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Информация представлена в постановлении правительства региона, подписанного губернатором Александром Моором. Самое большое снижение произошло в отношении детей — для них потребительская корзина подешевела на 422 рубля.

«Установить величину прожиточного минимума по Тюменской области (без автономных округов) за четвертый квартал 2020 года в расчете на душу населения — 11 748 рублей», — такие данные приводятся в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором. При этом в третьем квартале прошлого года сумма была выше — 12 046 рублей.

Также были уменьшены размеры прожиточных минимумов для трудоспособного населения, детей и пенсионеров. Они составили 12 376 (снижение на 297 рублей), 11 995 (- 422) и 9 418 (- 183) рублей соответственно.

Прожиточный минимум — это стоимость потребительской корзины (минимально-необходимого набора продуктов, товаров и услуг), он применяется для оценки уровня жизни населения. Его также используют для расчета минимального размера оплаты труда. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума.