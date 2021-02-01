Егор Крид и Светлана Лобода станут наставником шоу «Голос. Дети»

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Новые сезон «Голос. Дети» станет восьмым по счету Фото: Дарья Попова © URA.RU

Певец Егор Крид станет наставником в проекте «Голос. Дети». Также в состав жюри войдет певица Светлана Лобода, сообщили URA.RU в пресс-службе «Первого канала».

По словам Крида, на протяжении нескольких лет велись переговоры о его участии в проекте. «И вот момент настал. Буду рад поделиться своим опытом с участниками», — приводит его словам пресс-служба. Вместе с ним наставниками в новом сезоне станет певица Светлана Лобода и рэпер Баста (Василий Вакуленко).

В пресс-службе добавили, что к этапу слепых прослушиваний допущены участники из разных регионов России и других стран. В том числе есть участники из Екатеринбурга, Сургута, Тюмени и Челябинска. Новый сезон детского «Голоса» станет восьмым по счету. Впервые российская версия проекта The Voice Kids была выпущена в 2014 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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