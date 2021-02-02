Начался суд по замене условного срока Навального на реальный

Алексей Навальный является фигурантом двух уголовных дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Симановский районный суд столицы начал рассмотрение иска ФСИН России о замене условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному. Из-за большого количества заявок на судебный процесс со стороны журналистов, заседание проходит в Мосгорсуде.

По информации telegram-канала «Раньше всех», к суду прибыли дипломаты различных посольств. В общей сложности зафиксировано 15 автомобилей с дипломатическими номерами.

Кроме того, стало известно, что прямо перед заседанием сменилась судья, которая будет председательствовать по делу блогера. Вместо значившейся накануне Юлии Окуневой вести судебное заседание будет Наталья Репникова.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний направила в суд иск о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В 2014 блогер по приговору суда получил по нему 3,5 года условно, а также испытательный срок до 2020 года. По условиям наказания, Навальный был обязан не реже двух раз в месяц отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, однако он неоднократно нарушал эти требования.

Кроме того, находясь на испытательном сроке, блогер стал фигурантом еще одного уголовного дела — о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны: летом прошлого года он назвал пенсионера, выступившего в поддержку поправок к Конституции РФ, «продажным холуем».

Еще одно уголовное дело в отношении Навального в конце декабря возбудил СКР. По версии следствия, блогер подозревается в мошенничестве в особо крупном размере за растрату более 350 миллионов рублей пожертвований на собственные нужды.