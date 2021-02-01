Генпрокуратура добивается тюремного срока для Навального

В прокуратуре заявили, что Навальный многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Генпрокуратура РФ считает поведение блогера Алексея Навального противоправным и намерена добиваться смены его условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Ранее завкафедрой уголовного процесса в МГУ, профессор Леонид Головко в разговоре с URA.RU заявил, что сотрудники ФСИН заключили блогера под стражу из-за того, что он скрывался от контроля силовиков во время условного осуждения с испытательным сроком. Он привел в обоснование соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ. Генпрокуратура намерена отстаивать свою позицию в суде.

«Противоправное поведение Навального явилось основанием для внесения в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Представление признано законным и обоснованным. С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое опубликовано на его сайте. Там уточнили, что Навальный «многократно нарушал» обязанность явиться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, а после выписки из берлинской клиники «Шарите» он «полностью уклонился от предусмотренного законом контроля».

Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный, пишет агентство Nation News. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что ФСИН давно стоило задержать Навального. Сотрудники правоохранительных органов, по его мнению, все это время слишком мягко к нему относились.