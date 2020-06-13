В городах России пикетируют офисы Навального, требуя извинений

Жители Москвы, Перми, Тюмени, Кургана, Краснодара, Ставрополя, Ижевска, Костромы, Барнаула, Кемерово и Брянска вышли на одиночные пикеты у региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и обратились к его основателю Алексею Навальному с требованием извиниться за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Навальный должен понести публичное наказание, считает Виктория Платунова, устроившая одиночный пикет рядом со штабом ФБК в Костроме. По ее словам, Навальный и его сторонники пытаются фальсифицировать историю страны и ведут работу по разрушению исторической памяти. Как отмечает девушка, никого уже не удивляют скандальные заявления блогера, однако оскорбление ветерана ВОВ — уже перебор. «Никто не вправе принижать человеческое достоинство», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».
Жительница Кургана Карина Суйменко заявила, что глава ФБК должен извиниться за оскорбление ветерана ВОВ. «Навальный и его „команда“ называют Ветеранов, героев ВОВ „холуями“, вы представляете? Позорники. Какая наглость, невозможно. Я надеюсь, Навальнята трезво оценивают то, что произошло, и наконец-то извинятся за свои выходки», — обратилась она в своем посте в соцсети к Навальному и его сторонникам.
Многие россияне, вышедшие на пикет, обратили внимание на то, что ветерану, которого оскорбил Навальный, стало плохо после того, как он узнал об этом. У Артеменко прихватило сердце, пришлось даже вызвать скорую помощь. У фронтовика диагностировали ишемическую болезнь сердца, сообщает RT.
Ранее блогер Алексей Навальный назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, передает «Ридус». В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран ВОВ Игнат Артеменко. После этого в российском медиапространстве разгорелся конфликт. В частности, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло подал на Навального заявления за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма. Блогер подозревает, что Навальный может стоять за атакой на сайт акции «Бессмертный полк».
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