В городах России пикетируют офисы Навального, требуя извинений

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее блогер Алексей Навальный назвал «холуями» известных людей, снявшихся в ролике в поддержку голосования по Конституции, передает « Ридус ». В числе оскорбленных им лиц оказался ветеран ВОВ Игнат Артеменко. После этого в российском медиапространстве разгорелся конфликт . В частности, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло подал на Навального заявления за оскорбление ветерана ВОВ и оправдание нацизма. Блогер подозревает, что Навальный может стоять за атакой на сайт акции «Бессмертный полк».

Многие россияне, вышедшие на пикет, обратили внимание на то, что ветерану, которого оскорбил Навальный, стало плохо после того, как он узнал об этом. У Артеменко прихватило сердце , пришлось даже вызвать скорую помощь. У фронтовика диагностировали ишемическую болезнь сердца, сообщает RT .

Жительница Кургана Карина Суйменко заявила, что глава ФБК должен извиниться за оскорбление ветерана ВОВ. «Навальный и его „команда“ называют Ветеранов, героев ВОВ „холуями“, вы представляете? Позорники. Какая наглость, невозможно. Я надеюсь, Навальнята трезво оценивают то, что произошло, и наконец-то извинятся за свои выходки», — обратилась она в своем посте в соцсети к Навальному и его сторонникам.

Навальный должен понести публичное наказание, считает Виктория Платунова, устроившая одиночный пикет рядом со штабом ФБК в Костроме. По ее словам, Навальный и его сторонники пытаются фальсифицировать историю страны и ведут работу по разрушению исторической памяти. Как отмечает девушка, никого уже не удивляют скандальные заявления блогера, однако оскорбление ветерана ВОВ — уже перебор. «Никто не вправе принижать человеческое достоинство», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Жители Москвы, Перми, Тюмени, Кургана, Краснодара, Ставрополя, Ижевска, Костромы, Барнаула, Кемерово и Брянска вышли на одиночные пикеты у региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и обратились к его основателю Алексею Навальному с требованием извиниться за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно