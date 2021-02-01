01 февраля 2021

Снегоуборочная машина придавила пожилую тюменку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Екатеринбург, сугроб, снег, бульдозер, уборка снега, снегоуборочная техника, снег на дороге, вывоз снега
1 февраля снегоуборочный погрузчик наехал на пожилую жительницу Ялуторовска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) водитель снегоуборочного погрузчика наехал на 73-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Пострадавшую с тяжелыми повреждениями доставили в местную больницу.

«Погрузчик, убирающий снег на ул. Новикова, 75 в Ялуторовске, наехал задним ходом на 73-летнюю женщину. Сейчас выясняется, почему водитель погрузчика не убедился в безопасности, двигаясь задним ходом. Пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями», — указано в сообщении ГИБДД.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...