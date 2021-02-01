Снегоуборочная машина придавила пожилую тюменку

1 февраля снегоуборочный погрузчик наехал на пожилую жительницу Ялуторовска
В Ялуторовске (Тюменская область) водитель снегоуборочного погрузчика наехал на 73-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. Пострадавшую с тяжелыми повреждениями доставили в местную больницу.
«Погрузчик, убирающий снег на ул. Новикова, 75 в Ялуторовске, наехал задним ходом на 73-летнюю женщину. Сейчас выясняется, почему водитель погрузчика не убедился в безопасности, двигаясь задним ходом. Пострадавшая пенсионерка доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями», — указано в сообщении ГИБДД.
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