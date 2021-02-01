Треть туркомпаний в Пермском крае оказалась под угрозой закрытия

Туристическая отрасль в Пермском крае хуже остальных пережила 2020 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Треть туристических компаний в Пермском крае может прекратить существование. Об этом URA.RU сообщила исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина.

«То, что треть компаний вскоре исчезнет — это минимум. Пострадавших туроператоров очень много. Некоторые из них пережили лето лишь благодаря господдержке, когда в мае—июне из федерального бюджета на зарплаты персоналу было выделено 12130 рублей в расчете на одного работающего», — рассказала Елагина URA.RU.

Она добавила, что есть туроператоры, которые не хотят ориентироваться внутренний туризм. «В крае нет инфраструктуры, во многих даже относительно крупных населенных пунктах банально отсутствуют гостиницы», — уточнила собеседница агентства.

Согласно данным Пермьстата, объем платных туристических услуг в Пермском крае за 11 месяцев 2020 года снизился на 61%. Это абсолютный антирекорд среди всех отраслей, оказывающих платные услуги населению в крае. Кроме туристической отрасли, наиболее значительно снизился объем платных услуг в культурной сфере Пермского края (минус 52,3%) и гостиничном бизнесе (минус 49,9%).