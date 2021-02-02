Кремль: о чем Путин говорил с Наиной Ельциной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина Kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с вдовой первого президента РФ Наиной Ельциной деятельность ее мужа. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После того, как президент побывал на Новодевичьем кладбище, он, хотя было несколько рабочих встреч, в перерыве позвонил Наине Иосифовне. Они вместе вспомнили Бориса Николаевича — все-таки день был мемориальный», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Ельцина «чисто по-человечески» поговорили. Кроме того, глава государства пожелал Наине Иосифовне крепкого здоровья.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Такой жест связан с 90-летием со дня рождения первого президента РФ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...