Кремль: о чем Путин говорил с Наиной Ельциной

Ранее Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина Kremlin.ru

Владимир Путин обсудил с вдовой первого президента РФ Наиной Ельциной деятельность ее мужа. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«После того, как президент побывал на Новодевичьем кладбище, он, хотя было несколько рабочих встреч, в перерыве позвонил Наине Иосифовне. Они вместе вспомнили Бориса Николаевича — все-таки день был мемориальный», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путин и Ельцина «чисто по-человечески» поговорили. Кроме того, глава государства пожелал Наине Иосифовне крепкого здоровья.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище. Такой жест связан с 90-летием со дня рождения первого президента РФ.