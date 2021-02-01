Почему Путин почтил память Ельцина отдельно от его семьи

Владимир Путин приехал на могилу Бориса Ельцина уже вечером Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и семья Бориса Ельцина отдельно друг от друга почтили память первого президента РФ, которому 1 февраля исполнилось бы 90 лет. Собеседники URA.RU в политической среде не исключают, что Путин намеренно дистанцировался от родственников Ельцина. При этом признаков того, что это было сделано из-за коронавирусных ограничений, агентству обнаружить не удалось.

Утром 1 февраля родственники и соратники Бориса Ельцина провели церемонию возложения цветов к могиле первого президента. В ней участвовали: вдова первого президента Наина Ельцина, дочь Елена Окулова, внук Борис Ельцин-младший, бывшие премьеры Михаил Касьянов и Сергей Степашин, экс-управделами президента Павел Бородин. Интересно, что на Новодевичьем кладбище не было дочери и зятя Бориса Ельцина, а также его ближайших советчиков, — Татьяны и Валентина Юмашевых. Первый заместитель исполнительного директора Ельцин Центра Людмила Телень кратко ответила URA.RU, что «они не в Москве».

В утренней церемонии участвовали вдова первого президента Наина Ельцина, дочь Елена Окулова, внук Борис Ельцин-младший Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин же посвятил первую половину дня встрече с патриархом Кириллом и совещанию с банкирами. Поездку на Новодевичье кладбище глава государства совершил один уже вечером. После возложения цветов к могиле первого президента Путин на камеру произнес уважительную речь о Борисе Ельцине, а затем также возложил цветы на могилы народного артиста СССР Василия Ланового (похоронен 1 февраля) и другого видного государственного деятеля эпохи 90-х — Евгения Примакова.

«Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения либо покритиковать за отсутствие каких-то решений своевременных. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются как снежный ком — это совсем другая ситуация, и Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от груза ответственности, которая легла на его плечи или была возложена на его плечи судьбой — мы здесь стоим рядом с его могилой — или Господом.

Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич, и я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду», — сказал Путин.

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал мемориальные мероприятия с участием Путина, посвященные 90-летию со дня рождения Ельцина, еще 26 января во время общения с журналистами. Пять лет назад, на 85-летие Ельцина, от имени Путина лишь возложили венок к могиле экс-президента. URA.RU писало, что в политтусовке церемонию расценили как пример новой риторики Кремля, основанной на данных социологов о том, что критика в адрес девяностых больше не находит отклика среди россиян.

Валентин и Татьяна Юмашевы не были в Москве и пропустили утреннюю церемонию возложения цветов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Игорь Минтусов (работал имиджмейкером Ельцина в 1996-м) в разговоре с URA.RU подтвердил, что сам факт приезда Путина на Новодевичье кладбище — это уже важный сигнал о новой риторике. «Президент зафиксировал внимание на том, что он благодарен своим предшественникам, что они делали важную работу на своем посту. В этом сохраняется определенная преемственность», — сказал Минтусов.

При этом Дмитрий Песков во время конференц-коллов до последнего момента не раскрывал, будет ли семья Ельцина возлагать цветы вместе с Путиным. Только 1 февраля он ответил на вопрос URA.RU, что президент пообщается с Наиной Ельциной по телефону. Известно, что участники личных встреч с Путиным проходят двухнедельный карантин из-за угрозы коронавируса. Судя по официальному сайту РПЦ, патриарх Кирилл, встретившийся с президентом сегодня, не участвовал в многолюдных мероприятиях с 18 января. Но

признаков того, что Путин не стал встречаться с семьей Ельцина из-за угрозы коронавируса, найти не удалось.

Об очном участии Наины Ельциной и Юмашевых в публичных мероприятиях в последние две недели не сообщалось ни в медиа, ни на их страницах в соцсетях. В Instagram Бориса Ельцина-младшего не было никаких публикаций о путешествиях или встречах с друзьями с 15 января, хотя обычно он активно обновляет соцсеть. Людмила Телень ответила URA.RU, что ей «ничего неизвестно» о том, почему семья Ельцина и Путин не стали организовывать совместную церемонию.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политолог Дмитрий Журавлев не исключает, что причина кроется в публичной активности Валентина Юмашева, которую он проявлял последнее время. В 2019 году фронтмен «Семьи» дал серию интервью о том, как Владимир Путин стал преемником Ельцина. В 2020 году стал героем книг («Все свободны» Михаила Зыгаря и «Семья» Ильи Жегулева) и сериалов о 1990-х («Девяностые» Сергея Минаева).

«Президент в России — это не просто политический деятель, это руководитель государства. Это человек, который над политикой. Поэтому ему нельзя давать какие-то публичные советы, общаться с ним намеками. В таком случае он оставляет за собой право адекватно ответить на такие заявления», — сказал Журавлев. Также политолог не исключает, что президент не стал проводить громких мероприятий, чтобы «не солидаризироваться» с ельцинской эпохой, к которой негативно расположена часть антизападных элит.

Политолог Андраник Мигранян (состоял в президентском совете при Ельцине) полагает, что Путин дистанцировался от родственников Ельцина, чтобы не транслировать на себя сохраняющееся в части общества негативное отношение к наследию первого президента РФ. «В личном плане Путин всегда сохраняет свою лояльность и определенные отношения к Борису Ельцину и его семье. Но в политическом плане он понимает, что наследие Ельцина неоднозначно, что оно не вызывает восторг у граждан», — сказал Мигранян.

Минтусов же полагает, что Путину не обязательно устраивать совместные церемонии с семьей Ельцина, чтобы почтить память экс-президента: «То, что церемония прошла отдельно — это третьестепенный знак по сравнению с тем, что Путин вообще приехал».