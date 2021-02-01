Пермский избирком запустил реформу перед выборами

В Перми функции базовой избирательной комиссии передали ТИК Дзержниского района Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Избирательная комиссия Пермского края начала масштабную реформу своих комиссий, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией. Ожидается, что после смены базовой комиссии Перми начнется перераспределение избирательных округов между комиссиями, которое завершится за три месяца до сентябрьских выборов.

«Избирком будет передавать округа от одной комиссии к другой. Это касается как думы Перми, так и округов законодательного собрания, в том числе в территориях края», — рассказал URA.RU инсайдер. Он говорит, что в Перми самые масштабные изменения произойдут в Дзержинском и Кировском районах, где как раз завершилась смена базовой комиссии.

Другой источник URA.RU в исполнительных органах власти Пермского края подтвердил данную информацию. «Выборы по четырем округам Госдумы и выборы в заксобрание будет проводить крайизбирком, плюс он же контролирует выборы в думу Перми. В условиях тройных выборов логично перетасовать округа между ТИКами. Это позволит равномерно распределить нагрузку на избиркомы», — пояснил он.

В пресс-службе избирательной комиссии Пермского края информацию о грядущих изменениях не подтвердили, но и не стали опровергать. Там пояснили, что со 2 февраля экс-секретарь ТИК Кировского района Николай Кожемякин занимает аналогичную должность в ТИК Дзержинского района. «Решения об определении окружных избирательных комиссий будут приниматься в соответствии с установленными законодательством сроками», — добавили там.