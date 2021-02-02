Во «ВКонтакте» произошел сбой

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Пользователи не могут загрузить свою страницу и отправить сообщения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку сайта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

«2 февраля 2021 года зафиксировано 733 отчета [о проблемах в работе соцсети]», — такие данные сообщает сервис. У 73% пользователей соцсети возникли проблемы с загрузкой сайта, 23% пользователей не могли отправить сообщения.

Предыдущий сбой в соцсети фиксировался 1 февраля. Сервис Downdetector сообщил о 2157 отчетах об ошибке. Проблемы у пользователей возникали также с загрузкой сайта. А 24 января жители центральной части России не могли отправлять сообщения во «ВКонтакте», напоминает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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