Во «ВКонтакте» произошел сбой

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи жалуются на медленную загрузку сайта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
«2 февраля 2021 года зафиксировано 733 отчета [о проблемах в работе соцсети]», — такие данные сообщает сервис. У 73% пользователей соцсети возникли проблемы с загрузкой сайта, 23% пользователей не могли отправить сообщения.
Предыдущий сбой в соцсети фиксировался 1 февраля. Сервис Downdetector сообщил о 2157 отчетах об ошибке. Проблемы у пользователей возникали также с загрузкой сайта. А 24 января жители центральной части России не могли отправлять сообщения во «ВКонтакте», напоминает «Национальная служба новостей».
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