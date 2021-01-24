Россияне жалуются на крупный сбой во «ВКонтакте»

Пользователи испытывают трудности при использовании сайта Фото: Анна Майорова © URA.RU

У соцсети «ВКонтакте» зафиксирован крупный сбой по всей России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

«Сбои у „ВКонтакте“», — говорится в сообщении сервиса. На карте сбоев видно, что проблемы с использованием социальной сети испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Екатеринбурга, Челябинска. Чаще всего проблемы возникают с самим сайтом (51%) и отправкой личных сообщений (43%).

Последний крупный сбой российской социальной сети случился в конце 2020 года. Жалобы поступали от пользователей из разных регионов России, уточняет агентство Nation News.