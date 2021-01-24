Россияне жалуются на крупный сбой во «ВКонтакте»

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, вконтакте, интернет, гаджет, приложение, социальная сеть, вк, vk, vkontakte
Пользователи испытывают трудности при использовании сайта Фото: Анна Майорова © URA.RU

У соцсети «ВКонтакте» зафиксирован крупный сбой по всей России. Об этом свидетельствуют данные из сервиса Downdetector.

«Сбои у „ВКонтакте“», — говорится в сообщении сервиса. На карте сбоев видно, что проблемы с использованием социальной сети испытывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми, Екатеринбурга, Челябинска. Чаще всего проблемы возникают с самим сайтом (51%) и отправкой личных сообщений (43%).

Последний крупный сбой российской социальной сети случился в конце 2020 года. Жалобы поступали от пользователей из разных регионов России, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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