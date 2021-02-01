ЯНАО оказался в зоне падения ракеты

О пуске «Союза» с космодрома Плесецк предупредили заранее Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Отделяющиеся части ракеты «Союз», старт которой запланирован с космодрома Плесецк в Архангельской области, могут частично упасть на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU источники, близкие к органам гражданской защиты, угрозы жителям региона нет. Военные, в чьих интересах производится запуск, предполагают, что обломки упадут в Республике Коми.

«Если части ракеты-носителя упадут на Ямале, то это произойдет где-то между Яр-Сале и факторией Порц-Яха», — рассказал собеседник агентства. В районе выпущено предупреждение о возможном временном прекращении телерадиовещания в связи с «профилактическими работами» — скорее всего, это связанные события, полагает инсайдер.

Представители администрации Ямальского района утверждают, что никаких официальных сведений о готовности к падению частей ракеты в ближайшие часы им пока не поступало. «В конце января действительно была такая информация, но сегодня никаких сведений на этот счет не поступало», — сообщили в мэрии.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО пояснили, что в связи с пусками в Плесецке падение частей ракет в регионе — событие частое. «Как правило, это все происходит в безлюдных районах, поэтому нашего участия там не требуется», — рассказали в ведомстве.

Оперативно получить информацию в Роскосмосе не удалось. На звонок агентства в пресс-службе никто не ответил. По данным минприроды и экологии соседней с ЯНАО Республики Коми, падения частей ракеты ожидают и там — на территории Усть-Цилемского и Ижемского районов.

Ранее власти Ямальского района рекомендовали гражданам воздержаться от поездок между Яр-Сале и Порц-Яхой 2 и 3 февраля. Если возникнет угроза людям, их готовы временно эвакуировать из опасной зоны.