В России усилят контроль за школьниками на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, парта, выпускники , тест, равнодушие
За выпускниками будут следить еще пристальнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выпускников школ, сдающих Единый государственный экзамен, в 2021 году будут контролировать еще жестче. Станет больше центров онлайн-наблюдения, в кабинетах установят блокираторы радиосигнала, а искусственный интеллект проанализирует почерк в тестах, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Центры онлайн-наблюдения работали в 38 регионах, а в этом году их развернут уже в 69 субъектах. Эффективно пресекать нарушения на экзаменах удается с помощью блокираторов радиосигнала, которые сейчас устанавливаются», — приводит слова собеседника портал «Шторм».

Еще одно новшество — использование искусственной нейронной сети. Программа будет анализировать почерк в тестах. Подозрительные работы пройдут повторную проверку, уже учителями. Если и после этого останутся вопросы, будут отсматриваться видеозаписи с экзамена.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что ЕГЭ в этом году пройдет только для тех, кто планирует поступать в вузы. Об этом пишет RT. Некоторые эксперты считают, что единый государственный экзамен нужно отменить. Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятельность, считает руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...