Система ЕГЭ не отражает реальных знаний школьников, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вузы в 2021 году будут вводить вступительные экзамены, игнорируя ЕГЭ. Сама система ЕГЭ показывает свою несостоятельность и может быть отменена в ближайшие несколько лет. Об этом URA.RU сообщил руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН) Сергей Комков.

«Несколько ректоров уже сообщили мне, что начинают вводить вступительные экзамены, ЕГЭ будут учитывать формально — это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. ЕГЭ уже катится к закату — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Постепенно мы введем нормальную систему аттестации. Полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два», — заявил URA.RU Комков.

С ним согласился заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров. При этом педагог предложил университетам принимать всех желающих студентов без экзаменов. «Своим педагогическим сердцем я никогда не принимал ЕГЭ. Я поддерживаю его отмену. Но избавление не будет быстрым, ведь вся система заточена под эти экзамены. Если работать динамично, четко, слаженно, без виляний, можно полностью отказаться от ЕГЭ и ОГЭ уже через пять лет. А в вузы я бы принимал без экзаменов, принимая всех до первой сессии. Или брать, оценивая по оценкам в аттестате», — сказал URA.RU Снегуров.

URA.RU направило запрос в Министерство просвещения России. На момент публикации материала ответ не поступил.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что ЕГЭ-2021 пройдет в урезанном формате из-за пандемии COVID. В числе прочего решено было отменить ЕГЭ по базовой математике.