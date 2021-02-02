02 февраля 2021

В России ожидается всплеск мошенничества из-за вакцинации

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Новая волна интернет-мошенничества может прийти в Россию уже в феврале Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Новая волна интернет-мошенничества, посвященного вакцине от коронавируса, может прийти в Россию уже в феврале. Об этом рассказал глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

«Вместе с новостями о массовой вакцинации стоит ждать и расцвета связанных с этой темой новых мошеннических схем — они будут распространяться как в социальных сетях, так и на фейковых сайтах», — сообщил «Известиям» Федоров. По его словам, злоумышленники будут предлагать записаться через портал Госуслуг на прививку от коронавируса.

Россияне также могут столкнуться с фишинговыми письмами или однодневными сайтами, где предлагается купить зарубежную вакцину или еще не вышедшую российскую, а также приобрести фейковый паспорт вакцинированного. Через эти ресурсы злоумышленники будут собирать как платежные, так и личные данные пользователей, добавил Федоров.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о мошенниках, которые во время пандемии коронавируса пытаются продавать специальные лекарства от инфекции. В ведомстве также предупреждают, что злоумышленники могут просить пожертвовать деньги на помощь пожилым гражданам, на лечение детей и взрослых, заболевших коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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