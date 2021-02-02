Педагоги высказались о появлении политвоспитателей в школах

Предложение министра просвещения РФ Сергея Кравцова внедрить в российских школах должность советника директора по воспитанию является бюрократической идеей и направлена на снижение возможной протестной активности среди молодежи. Таким мнением поделились российские эксперты в сфере образования.
Ранее в Минпросвещения анонсировали создание в российских школах новой должности — советника директора по воспитанию. По мнению представителей, ведомства, данные советники будут заниматься общением с молодежью, в том числе на политические темы.
«Это абсолютно мертворожденная бюрократическая идея, к тому же предсказуемая», — цитирует «Ридус» кандидата исторических наук Александра Морозова. По мнению эксперта, инициатива Минпросвещения связана с последними событиями в стране и опасениями властей о том, что молодежь выйдет на улицы.
Морозов добавил, что введение новой должности в школах является возвращением к советским истокам, когда с детьми работали представители комсомола и молодежных организаций. Тем не менее, такая работа в СССР велась «абсолютно формально», резюмировал эксперт.
С Морозовым согласен и замглавреда журнала «Преподавание истории и обществознания в школе» Энвер Абдулаев. Он добавил, что воспитательную работу со школьниками должны проводить учителя.
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