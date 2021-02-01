В учебных заведениях за настроениями школьников будут следить воспитатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во всех регионах России в следующем году пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. Новую должность анонсировали в министре просвещения РФ.

С марта этого года в рамках пилотного проекта ставки советников-воспитателей появятся в школах 10 регионов страны, в том числе в Тюменской и Челябинской областях, пишет « Коммерсант ». «Задача в том, чтобы воспитатель в первую очередь именно общался с молодежью. У них [школьников] есть запрос, чтобы с ними общались на политические темы, в том числе и по поводу митингов», — рассказал источник газеты в правительстве.

Проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников (РДШ). Руководитель проекта Ирина Плещева считает, что советники смогут транслировать представителям власти запрос школьников на то, чтобы с их мнением считались. «Специальное внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях: нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты», — отмечает Плещева.

Принять участие в конкурсе на должность воспитателя смогут действующие педагоги и студенты педвузов. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Однако и требовать от них будут немало. В частности, они должны знать язык и мемы школьников, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх.

Между тем сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий усомнился в успехе этой идеи. Он считает, что речь идет скорее об имитации контроля «политизированности школьников». Профсоюный деятель напомнил, что ранее в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу.