В курганской школе отменили занятия из-за дождя

В школе Целинного района Курганской области 3 февраля отменили занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в соцсетях сообщила администрация района. 2 февраля в районе прошел дождь, из-за которого появился гололед.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями и для безопасности детей 3 февраля занятия учеников Целинной школы отменяются», — рассказали представители администрации. На сайте школы указано, что для учащихся второй и третьей смен занятия пройдут в штатном режиме.
Руководителям остальных образовательных учреждений района местная администрация предложила принять решение в зависимости от ситуации. Ранее в районе из-за гололеда было решено отменить 3 февраля подвоз детей в школы.
По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» температура воздуха в районе поднималась до 0 градусов. В ближайшие дни она может подняться до +2 градусов.
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