02 февраля 2021
01 февраля 2021

В курганской школе отменили занятия из-за дождя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, целинный район
В школе села Целинное отменили занятия из-за гололеда, который образовался после дождя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школе Целинного района Курганской области 3 февраля отменили занятия из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в соцсетях сообщила администрация района. 2 февраля в районе прошел дождь, из-за которого появился гололед.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и для безопасности детей 3 февраля занятия учеников Целинной школы отменяются», — рассказали представители администрации. На сайте школы указано, что для учащихся второй и третьей смен занятия пройдут в штатном режиме.

Руководителям остальных образовательных учреждений района местная администрация предложила принять решение в зависимости от ситуации. Ранее в районе из-за гололеда было решено отменить 3 февраля подвоз детей в школы.

По данным сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» температура воздуха в районе поднималась до 0 градусов. В ближайшие дни она может подняться до +2 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...