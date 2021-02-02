02 февраля 2021

Медики: сколько жителей Екатеринбурга имеют антитела

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, лаборатория, забор крови, медицина, анализ крови, тест на ковид
По тестам на антитела можно оценить накопленный иммунитет жителей Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Антитела к коронавирусу обнаружены у 43,9% екатеринбуржцев, сдавших тест на антитела класса IgG к коронавирусу. Об этом URA.RU сообщили в медицинской компании «Инвитро». Доля положительных результатов тестов на антитела в Екатеринбурге за все время пандемии — 28,2%.

«Процент положительных результатов наглядно отражает тот подъем заболеваемости COVID-19, который начался осенью 2020 года, — рассказал главный врач ООО „Инвитро-Сибирь“ Андрей Поздняков. — Полученные данные — иллюстрация того, что осенняя „волна“ была намного более массовой, чем подъем заболеваемости весной и в начале лета».

Всего по России «Инвитро» провела 1 600 000 тестов на антитела к COVID. «Общее число положительных результатов на антитела класса G к вирусу SARS-COV-2 накопительным итогом в масштабе России достигло 30%, — рассказали в компании. — Для сравнения, за первые две недели тестирования в мае прошлого года этот показатель составлял 13,2% накопительным итогом, в октябре — 20,1%, а к концу ноября превысил 23%. Изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к данной инфекции».

Ранее URA.RU сообщало, что антитела на COVID были обнаружены почти у половины жителей уральских регионов, сдавших тест в декабре 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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